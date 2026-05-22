Milano Azzurra, il cuore azzurro batte ancora: tutto pronto per il Memorial Maradona

C’è chi vive il calcio soltanto novanta minuti alla settimana e chi invece lo trasforma in amicizia, appartenenza e solidarietà. È proprio questo lo spirito che anima Milano Azzurra, storica realtà partenopea nel cuore della Lombardia, pronta a dare il via a un nuovo grande appuntamento dedicato alla memoria di Diego Armando Maradona.

Alla vigilia dell’evento, la redazione ha ricevuto una toccante lettera da parte degli organizzatori, un messaggio che racconta anni di passione, sacrifici e amore per il Napoli.

Tutto ebbe inizio molti anni fa, dopo una trasferta amara a Torino, al ritorno dall’ennesima sfida contro la Juventus. Fu durante quel viaggio che un gruppo di giovani tifosi comprese che era arrivato il momento di cambiare pagina, di dare nuova energia a quello che allora era il “Napoli Club Madunnina”.

La svolta arrivò in una pizzeria della zona Gorla, a Milano. Tra una pizza, sogni e idee condivise, nacque ufficialmente Milano Azzurra. Un progetto cresciuto anno dopo anno, alimentato dalla voglia di stare insieme e rappresentare con orgoglio i colori del Napoli anche lontano dal Vesuvio.

Da quel momento sono state tantissime le trasferte vissute in Italia e in Europa, gli incontri, le emozioni e i momenti condivisi. Esperienze che hanno rafforzato un gruppo diventato oggi una vera famiglia.

Ma il Memorial Maradona non sarà soltanto una festa sportiva e aggregativa. L’evento avrà anche un importante obiettivo solidale, perché – come scrivono gli organizzatori nel loro messaggio – “nui tenimm’ ‘o core”. Un cuore grande che vuole trasformare la passione calcistica in aiuto concreto per chi ne ha bisogno.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare, anche semplicemente per un saluto, una pizza o una birra in compagnia. Ogni presenza sarà un contributo importante per sostenere la causa benefica legata alla manifestazione.

L’appuntamento è fissato da domani mattina alle ore 9:00, quando prenderà ufficialmente il via l’evento. Sarà inoltre possibile ritirare la tessera associativa e scoprire tutte le convenzioni dedicate ai soci di Milano Azzurra.

Una giornata che si preannuncia ricca di emozioni, nel ricordo eterno di Diego Armando Maradona e nel segno di quei valori che uniscono migliaia di tifosi azzurri in tutta Italia.

Perché certe passioni non conoscono distanza. Forza Milano Azzurra.