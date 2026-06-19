Napoli, Beukema resta: nessuna apertura alla Lazio

Sam Beukema è pronto a continuare la sua avventura con la maglia del Napoli. Nelle ultime ore il difensore olandese era stato accostato alla Lazio nell’ambito delle indiscrezioni di mercato che coinvolgono anche Mario Gila, ma il suo futuro sembra essere ancora in azzurro.

L’ex Bologna non avrebbe manifestato alcuna intenzione di lasciare il club partenopeo. Dopo la prima stagione trascorsa all’ombra del Vesuvio, il centrale classe 1998 vuole giocarsi le proprie chance nel nuovo progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri.

Il difensore dovrebbe quindi far parte regolarmente del reparto arretrato a disposizione del tecnico toscano per la prossima stagione. Una soluzione che soddisfa anche la società, che continua a considerare Beukema un elemento importante per il presente e per il futuro della squadra.

L’arrivo di Allegri potrebbe inoltre favorire ulteriormente le caratteristiche dell’olandese. Il nuovo allenatore azzurro starebbe valutando diverse soluzioni tattiche, compreso un possibile ritorno alla difesa a quattro, sistema che consentirebbe a Beukema di esprimere al meglio le proprie qualità.

Fisico, personalità e buona capacità di impostazione sono infatti alcune delle caratteristiche che hanno convinto il Napoli a puntare su di lui. Dopo un primo anno di ambientamento, il giocatore punta ora a ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nelle gerarchie della squadra.

Sul fronte mercato, intanto, restano vive diverse operazioni in entrata e in uscita, ma per quanto riguarda Beukema non emergono al momento segnali di una possibile separazione. Le voci provenienti da Roma non sembrano aver trovato sviluppi concreti e il difensore appare concentrato esclusivamente sulla preparazione estiva.

La volontà del calciatore è chiara: restare a Napoli e convincere Allegri a puntare su di lui con continuità. Le prossime settimane saranno importanti per definire gli assetti della nuova squadra, ma tutto lascia pensare che Beukema sarà ancora uno dei protagonisti della difesa azzurra.

Per il momento, quindi, l’ipotesi Lazio resta sullo sfondo. Il futuro dell’olandese parla ancora napoletano.