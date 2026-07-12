Dimaro Folgarida pronta ad accogliere il Napoli: museo dei 100 anni e nuove attrazioni

DIMARO FOLGARIDA (Val di Sole – Trentino), 12 luglio 2026 – Anche di domenica il lavoro non si ferma a Dimaro Folgarida, dove fervono gli ultimi preparativi in vista dell’inizio del ritiro precampionato 2026 della SSC Napoli.

Operai, tecnici e organizzatori sono impegnati senza sosta per completare le tre grandi aree operative che ospiteranno migliaia di tifosi azzurri nella località della Val di Sole, ormai diventata la casa estiva del club partenopeo.

SKI.IT Arena pronta per gli allenamenti

Lo stadio comunale di Dimaro è stato sottoposto negli ultimi giorni a un importante intervento di manutenzione per riportare il terreno di gioco nelle migliori condizioni possibili dopo il caldo intenso delle ultime settimane. Grazie a un mix di trattamenti specifici, taglio dell’erba e utilizzo di materiali tecnici, il manto erboso è tornato in perfette condizioni per ospitare gli allenamenti della squadra.

Sono inoltre state completate le tradizionali tribune Carciato e Meledrio, che porteranno la capienza complessiva della struttura a 2.048 posti. La tribuna coperta sarà destinata ai tifosi ospiti durante le due amichevoli contro Arezzo (22 luglio) e Carrarese (26 luglio), mentre la seconda tribuna aumenterà gli spazi dedicati ai sostenitori del Napoli.

La “navicella” dei 100 anni del Napoli

Tra le attrazioni più attese spicca il grande Dom bianco, una suggestiva struttura semisferica che da lontano ricorda una gigantesca astronave atterrata ai piedi delle montagne trentine. Al suo interno sarà allestita una mostra dedicata ai 100 anni di storia della SSC Napoli, ideata da Valentina De Laurentiis.

L’esposizione ospiterà trofei, maglie storiche, cimeli esclusivi e contenuti multimediali che ripercorreranno il secolo di vita della società azzurra. Per garantire una visita ordinata saranno ammessi gruppi di massimo 50 persone alla volta.

Accanto alla struttura sorgerà anche il Napoli Store, dove sarà possibile acquistare merchandising ufficiale e prodotti dedicati al club, oltre ad aree ludiche pensate per famiglie e bambini.

Biglietti gratuiti ma con prenotazione

Per la prima volta sarà necessario prenotare online l’accesso agli eventi organizzati all’interno della SKI.IT Arena. La prenotazione sarà disponibile attraverso una sezione dedicata del sito ufficiale della SSC Napoli e con informazioni riportate anche sul portale turistico della Val di Sole.

L’accesso resterà gratuito per allenamenti, museo e appuntamenti con gli autografi, mentre saranno a pagamento esclusivamente le due gare amichevoli in programma durante il ritiro.

Spazio anche ai sapori del Trentino e di Napoli

L’area Food sarà una delle grandi protagoniste dell’edizione 2026. Otto punti ristoro offriranno specialità della tradizione trentina e partenopea, con un’ampia scelta di piatti tipici e street food.

Al centro dell’area gastronomica sarà installato un grande tendone bianco che fungerà da zona pranzo coperta, permettendo ai visitatori di consumare comodamente le proprie pietanze durante tutta la giornata.

Piazza Madonna della Pace cuore degli eventi serali

Le serate del ritiro avranno come protagonista Piazza Madonna della Pace, dove è già stato montato il palco destinato agli incontri pubblici con giocatori, staff tecnico e dirigenti del Napoli.

Gli appuntamenti gratuiti sono in programma lunedì 20, martedì 21 e venerdì 24 luglio, occasioni che permetteranno ai tifosi di incontrare da vicino i protagonisti della nuova stagione.

Cinema all’aperto e finale dei Mondiali 2026

Tra le novità più interessanti c’è anche il grande schermo installato nel fine settimana, che ospiterà una rassegna cinematografica con quattro film e la proiezione della finale dei Mondiali di calcio 2026, prevista per la serata del 19 luglio.

Un’iniziativa pensata per rendere ancora più coinvolgente il soggiorno dei tifosi nella località trentina e trasformare il ritiro del Napoli in una vera festa dello sport e dell’intrattenimento.

Nei prossimi giorni saranno comunicate tutte le modalità per l’acquisto dei biglietti delle due amichevoli e per la prenotazione gratuita degli allenamenti, delle sessioni di autografi e della visita alla mostra celebrativa del centenario del club.

Con il conto alla rovescia ormai iniziato, Dimaro Folgarida è pronta ad accogliere ancora una volta migliaia di tifosi azzurri per vivere insieme una delle tradizioni più attese dell’estate calcistica italiana.