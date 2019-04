AZZURRI NEL MONDO: Napoli Club Genova, Oreste Manzi parla di Insigne e del gemellaggio a rischio con il Genoa!

Quando Nasce il Napoli Club Genova ?

“Il Napoli Club Genova è nato nel Maggio 2007 e fu inaugurato in occasione della partita

Napoli – Milan allo stadio San Paolo quando gli azzurri vinsero con ben tre reti di vantaggio.

Insieme a degli amici abbiamo deciso di costituire un associazione per creare una grande casa

Azzurra a Genova e direi che siamo sulla buona strada .

Non guardiamo solo le partite ma organizziamo anche cene sociali e partite di calcetto o gran

premi con i go-cart insomma siamo attivi sempre per garantire ai nostri soci una continuità in

modo da poter dare quel senso di unione e di aggregazione.

Non posso fare altro che ringraziare anche chi ci mette l’anima in questo club come

Diego Masino, Giovanni Pilato, Matteo Cascone, Gennaro De Martino, Emilio Pasquarella.”

Parliamo di Empoli – Napoi !