Ilaria D’Amico: “Mie parole strumentalizzate, amo Napoli”

Arriva la replica di Ilaria D’Amico. La giornalista Sky che martedì alla vigilia di Ajax-Juventus, aveva detto che i tifosi dei lancieri si sarebbero comportati come partenopei, riferendosi al fatto di aver usato fuochi pirotecnici.

Tantissime le critiche ricevute a cui la conduttrice ha replicato in questo modo, come riportato da ANSA:

“Non ne comprendo la ragione, ma questo non cambia di certo nè l’amore e il rispetto che ho per il Napoli e per la sua città, nè il totale dissenso su questo modo di usare i social network. Ho sempre riempito le mie trasmissioni, da Sky Calcio Show a quelle della Champions, di grandi apprezzamenti sul Napoli, come società, gestione, capacità di fare calcio e tifoseria, che reputo tra le più belle al mondo – sottolinea Ilaria D’Amico, replicando alle critiche per le sue parole sui tifosi Ajax che si sarebbero comportati come ‘partenopei’ -. Tutti fatti sempre chiaramente documentati perché avvenuti in diretta tv. Nonostante questo, qualcuno non perde occasione per attaccare”.