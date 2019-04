Sabatini: ”Giovedì il Napoli farà una grande partita contro l’Arsenal. Se esce dall’Europa…”

Sabatini: se esce dall’Europa non si può parlare di fallimento, sarebbe un piccolo passo indietro verso una strada di miglioramento

Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva nel corso della trasmissione ‘Microfono Aperto’ parlando del Var, di Napoli, Torino, Chievo, Milan, Inter e di altro.

Queste le sue parole:

SUL MILAN: Ha perso partite con le grandi, tra cui 2 derby e con la Juve. Con la Lazio era uno scontro diretto, ma il Milan i punti li ha persi per strada. Stadio a Milano? La ragione sta a metà tra quel che rivendica il Sindaco e quel che dicono Inter e Milan.

SUL GESTO DI KESSIE E BAKAYOKO: Brutta figura colossale. Fosse stato fatto da 2 bianchi con la maglietta di Bakayoko avremmo parlato di razzismo. E’ un paradosso ma ci sta. Acerbi è stato il più intelligente, li ha scusati e si sono riappacificati.

SUL VAR E GLI ARBITRI: Il Var non viene più accettato, è continuamente discusso ma è colpa della nostra mentalità, dei tifosi e degli addetti ai lavori. Per il Torino il grande alibi è ‘tutta colpa degli arbitri’ e del var, ma non è così. Alcune dichiarazioni sono da irresponsabili. Lazio? Che qualche acquisto sia sbagliato è un dato di fatto. La questione arbitri è un teatrino in cui tutti danno la colpa a loro, così i Presidenti si mettono a posto la coscienza. Detto questo, per me il rigore di Rodriguez su Milinkovic c’èra.

SU MIHAJLOVIC: Ha una sua parte di ragione perché con la Spal la Juve aveva 9 possibili titolari e 2 giocatori che non fanno parte dei primi 25 in rosa. Erano 2 su 11, ma se si guarda la formazione del Barcellona contro una squadra che lotta per non retrocedere in Liga, non aveva titolari.

SUL TORINO: Non ha tante soluzioni offensive, ma sono rimasto impressionato da Mazzarri che abbandona il campo quando c’è la decisione del Var. Ma stiamo scherzando? E’ un segnale bruttissimo, di mancanza di rispetto verso il calcio.

SUL CHIEVO: Onore al Chievo che è stato 11 anni in Serie A. Le sentenze vanno rispettate, ma se aveva qualche ragione, Campedelli non è riuscito a spiegarla.

SUL NAPOLI: Se esce dall’Europa non si può parlare di fallimento, sarebbe un piccolo passo indietro verso una strada di miglioramento ma avrebbe gli stessi risultati della scorsa stagione. Giovedì farà una grande partita con l’Arsenal.

SULL’INTER: Icardi e Perisic? Icardi ha fatto un bel gesto e secondo me l’anno prossimo restano sia Icardi che Spalletti e va via Perisic. Tanti, per primo Marotta, eviterebbero di creare di nuovo il casino Icardi perché non ha giovato a nessuno. Conclude Sabatini.

Giornalista Sportivo – Socio Fondatore e Direttore Editoriale CasaNapoli.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune importanti testate giornalistiche quali: Sportbeat.tv; Pianetanapoli.it; Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Napoli2000.com; Golmania.it (Vicedirettore); SpazioCalcio.com (direttore responsabile); IlCorrieredelNapoli.it; NapoliMagazine.com (conduttore e responsabile di una trasmissione calcistica sul web); Inviato di NapoliSoccer.net;collaboratore presso Calciomercato.com; FONDATORE e Direttore editoriale presso EuropaCalcio.it