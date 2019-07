Casa Napoli a Dimaro: video e foto!

Casa Napoli a Dimaro! Video, foto, informazioni e trasmissioni in TV in tutta Italia per seguire il Napoli

Casa Napoli è arrivata al gran completo a Dimaro: foto e video dalla Val di Sole per il ritiro degli azzurri!!!

Siamo lieti di informarvi che CASANAPOLI.NET e CASANAPOLI TV sono a Dimaro per seguire il Napoli durante la preparazione estiva in Val di Sole.

Tante saranno le novità che quest’anno abbiamo intenzione di portare con noi in Trentino. Tutto il ritiro azzurro sarà coperto dai nostri redattori che saranno presenti a Dimaro.

Grazie alla collaborazione con Macron ci saranno tanti gadget per i tifosi intervistati e che vorranno intervenire. Casa Napoli in TV, dove e quando seguirci: Dal 7 al 14 Luglio saremo in onda nel tardo pomeriggio con la consueta trasmissione Casa Napoli.

La trasmissione verrà trasmessa dall’incantevole Hotel Neve Sole sito in Str. dei monti alti, 60/62 Folgarida. Per noi in studio ci saranno: Marika Fruscio, Pietro Maiello, Max Viggiani di RTL, Gaetano Palumbo Direttore di CasaNapoli.net, Francesco Foria Direttore di Numero Diez e tanti altri ospiti.

In studio il direttore Editoriale Vincenzo Vitiello ed il resto della Redazione per fornirvi un servizio unico sul Napoli!

I ragazzi sono quasi arrivati in Hotel inizia il ritiro #Dimaro 2019 Pubblicato da CasaNapoli.Net su Sabato 6 luglio 2019

