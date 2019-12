Prima Pagina GdS: “Lukaku Natale”

Prima Pagina della Gazzetta dello Sport di oggi Domenica 22 Dicembre 2019

Prima pagina della Gazzetta dello Sport con titolo centrale dedicato all’ Inter: “Lukaku Natale”.

Favola Inter, in testa col Gigante e il Bambino. Due gol un assist e un rigore regalato alla stellina Esposito (17 anni e 132 giorni). Conte travolge il Genoa 4-0 e aggancia la Juve. Idea di scambio Politano / Llorente. Thiago Motta è al capolinea in arrivo Lopez o Ballardini? Il Commento: Il baby prodigio e la prima volta come Totti 25 anni fa. Seba e il gol più giovane a San Siro. le lacrime e il bacio di mamma. (foto in prima pagina).

Più in alto la presentazione della SuperCoppa Italiana. A Riad (Rai 1 17:45) L’ Italia esporta il meglio. Sarri cerca la rivincita su Inzaghied è tentato dal trio meraviglia. “I Re nel Deserto“. Lo specialista Ronaldo, il bomber Immobile. Juve – Lazio d’ Arabia vale la SuperCoppa.

Taglio alto per il Liverpool che batte il Flamengo 1-0 ai supplementari. Il Mondo è del Liverpool. Firmino stende Gabigol.

Fiorentina: Iachini favorito su Di Biagio. Montella via con rabbia “Io, unico parafulmini”.

Taglio basso per le altre partite disputate ieri. Fofana rilancia l’ Udinese. Cagliari al 2° KO di fila. La Spal ribalta un Toro in 10. Mazzarri amaro: “Va tutto storto”.

A Bergamo (12:30) Tanti (gol) a pochi. Atalanta – Milan e due attacchi mai così lontani.

Il posticipo delle 20:45 sarà Sassuolo – Napoli.

