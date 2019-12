Napoli, il 14 gennaio ci sono gli ottavi di Coppa Italia

Il Napoli affronterà il Perugia agli ottavi di finale di Coppa Italia, Tim Cup 2019/20

Napoli-Perugia si disputerà in gara unica al San Paolo il 14 gennaio 2020 alle ore 15.

Il Napoli è stato dunque sorteggiato dal lato delle altre 3 teste di serie: Lazio, Atalanta e Inter (la Lazio ipotetica avversaria ai quarti).

Dall’altro lato del tabellone ci sono: Torino, Milan, Roma e Juventus. La finale è in programma il 13 maggio 2020

Si giocherà martedì 14 gennaio alle ore 15 Napoli-Perugia, ottavo di finale di Coppa Italia in programma al ‘San Paolo’ (diretta tv su Rai 2)

Il Napoli affronterà il Perugia, che ha eliminato a sorpresa il Sassuolo, nel cammino in Coppa Italia: gli azzurri tramite il proprio profilo Twitter ufficiale lanciano la sfida ai grifoni

Il club del presidente Aurelio De Laurentiis, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, lancia la sfida agli uomini di Massimo Oddo, altro ex azzurro come Roberto De Zerbi, per la gara di Gennaio, valevole per gli ottavi della competizione nazionale.

Sul Profilo Twitter degli azzurri, viene lanciato un guanto di sfida alquanto eloquente, con un messaggio diretto: “Ci vediamo a Gennaio” ai ragazzi di Massimo Oddo che oggi sono riusciti nell’impresa di battere il più quotato Sassuolo. Per gli umbri sarà una grande emozione tornare dopo anni a Fuorigrotta.

Visto che la squadra umbra non incrocia gli azzurri dal campionato 2005/2006, il secondo dell’era De Laurentiis, quando gli azzurri giocavano nella serie C1 ed erano nello stesso girone degli umbri.

Possibili accoppiamenti ai quarti di finale

Scelti anche i possibili accoppiamenti per i quarti di finale della manifestazione tricolore: in caso di Atalanta-Cagliari la gara verrebbe giocatra al Gewiss Stadium, Inter-Fiorentina a San Siro, Milan-Genoa a Marassi, Torino-SPAL al Grande Torino e Parma-Juventus al Tardini. Se ai quarti ci fosse Udinese-Roma sarebbero i friulani ad giocare in casa.

A Fuorigrotta ci sarebbe anche l’eventuale quarto con la Lazio, essendo il Napoli testa di serie numero 1 e la Lazio tra le prime 8.

Il programma delle gare

Torino-Genoa (giovedì 9 gennaio ore 21.15, Rai 2); Napoli-Perugia (martedì 14 gennaio ore 15, Rai 2); Lazio-Cremonese (martedì 14 gennaio ore 17.30, Rai 2); Inter-Cagliari (martedì 14 gennaio ore 20.45, Rai 1); Fiorentina-Atalanta (mercoledì 15 gennaio ore 15, Rai 2); Milan-Spal (mercoledì 15 gennaio ore 17.30, Rai 2); Juventus-Udinese (mercoledì 15 gennaio ore 20.45, Rai 1); Parma-Roma (giovedì 16 gennaio ore 21.15, Rai 2).