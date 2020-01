Prima Pagina CdS ed. Campania: “Questi Fantasmi”

Prima Pagina Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Martedì 7 Gennaio 2020

Pruma pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato agli azzurri di casa nostra dopo la sconfitta Con l’ Inter: “Questi Fantasmi”.

Il Napoli regala 3 gol all’ Inter e scende a -17 rispetto allo scorso anno. Crisi profonda, terza sconfitta di fila in casa. Errori, distrazioni e una papera di Meret: Lukaku con una doppietta e Lautaro passeggiano. Non basta il gol del solito Milik, finisce 1-3 tra i fischi di tutto lo stadio. Gattuso: “Non giochiamo da squadra“. Editoriale di A. B.: La tempesta perfetta.

Juve: “Triplo CR7, caccia al titolo d’ inverno”. Ronaldo trascina la Juve contro il Cagliari con il risultato secco di 4-0. Che sprint con Lukaku e Lautaro: tutto in 90′. Editoriale di A. D,P.: E’ partita la volata a tre.

Milan: “Ibra non basta, è il solito Milan”. Solo 0-0 con la Samp. Zlatan non incide. Atalanta un altra manita, 5-0 al Parma e zona Champions più vicina.

Taglio basso per l’ addio di De Rossi al calcio giocato. De Rossi chiude e torna a Roma. Daniele dice addio al Boca e al calcio. “Mi manca la famiglia, ora vorrei allenare”,

F1. La nuova Ferrari sara così (vedi foto). Interventi mirati in attesa delle norme 2021. Le principali novità riguardano il posteriore e la pancia.

