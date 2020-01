Prima Pagina CdS: “Napoli, ecco Rrahmani”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Venerdì 17 Gennaio 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato al mercato azzurro: “Napoli, ecco Rrahmani”.

Oggi visite e firma, a Giugno in azzurro. Doppia trattativa con il Verona: il difensore kosovaro costerà 12 milioni, più due di bonus. Stretta finale per Amrabat. Fabian Ruiz trema per la concorrenza di Lobotka e Demme, vedremo cosa deciderà Gattuso.

Taglio alto per la Coppa Italia. “Roma, ora Sarri”. Doppietta di Pellegrini, 2-0 a Parma. Giallorossi nei quarti: mercoledì la sfida alla Juve. Ecco tutte le sfide in programma: Napoli – Lazio, Inter – Fiorentina, Milan – Torino e Juventus – Roma.

La Juve allarma l’ UEFA: Bilancio preoccupante. Serviranno 157 milioni di plusvalenze.

Calciomercato. Clamorosa accellerazione. ALL INter. Eriksen, Young, Giroud e Spinazzola. Zhang si gioca tutto per portare Conte al titolo: arrivano 4 giocatori, la sfida alla Signora e lanciata. Editoriale di A.P.: Così i top club sono più vicini.

Bologna Beffato, Ibanez a Trigoria. La Roma ha offerto il doppio, Mihajlovic a caccia di un centrale.

Luis Alberto – Lazio, il rinnovo è vicino.Lo spagnolo sta trattando, poi toccherà a Lulic e Parolo.

Commisso – Percassi lo scontro è duro. Il presidente viola attacca “Noi insultati a settembre”.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net