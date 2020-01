Prima Pagina CdS ed. Campania: “Riprenditi Napoli”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Sabato 18 Gennaio 2020

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato agli azzurri di casa nostra: “Riprenditi Napoli“.

Demme e Lobotka dalla panchina: Scatta con la Fiorentina l’ operazione rilancio. Allo Stadio San Paolo, alle ore 20:45, per aprire il girone di ritorno in bellezza e riavvicinarsi alla zona Europa arriva la Fiorentina. Gattuso pretende risposte: “Qui gioca solo chi lo merita”. Allan tratta il nuovo contratto. Tutte le notizie dettagliate le trovate qui.

Juve sotto attacco. La Lazio solo in campo e l’ Inter anche sul mercato: riparte la caccia. Immobile prenota con la Samp, alle ore 15:00, l’ undicesima vittoria di fila. Young a Milano, Eriksen e Giroud in arrivo: Conte, scatto Scudetto. Editoriale di I. C.: Zhang spinge sull’ acceleratore.

Lutto per il calcio italiano. Addio Pietruzzu. Il Calcio piange Anastasi. Si è spento a 71 anni l’ attaccante che vinse tre scudetti con la Juve.

Serie B. Nesta rimonta, Cosmi si scalda. Il Frosinone pareggia 2-2 con il Pordenone. Oggi il Perugia di Serse gioca in casa del Chievo.

Fonte Corriere dello Sport Edizione Campania 2019. Direttore Ivan Zazzaroni. Rassegna Stampa fatta dalla Redazione di Casanapoli.net.

