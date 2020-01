Immobile al veleno: il post che scatena il mondo dei social

Ciro Immobile commenta con un post su Instagram la sconfitta contro il Napoli

Ciro Immobile non ci sta e sfoga la sua rabbia sui social. Pesa la sconfitta di ieri che è costata alla Lazio l’eliminazione dalla Coppa Italia. Per il bomber biancoceleste costa ancora di più perché ha sprecato più occasioni per andare a rete, forse accompagnato anche da un pizzico di sfortuna che finora non è stata certamente dalla sua parte. Nella partita di ieri ha sbagliato un rigore e colpito una traversa nel finale di gara.

Lo sfogo dell’attaccante

Il numero 17 laziale commenta così la sconfitta: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani”. Una frase forte e di effetto che è rivolta sicuramente a qualcuno in particolare. La scritta è accompagnata dalla foto di un leone che ruggisce e dall’espressione “Forza Lazio”.

L’ipotesi Marione

Questo duro messaggio può far pensare ad una risposta ai tifosi napoletani, che lo hanno fischiato per tutta la partita per intimorirlo. Prende campo invece nelle ultime ore l’ipotesi che questo messaggio possa essere indirizzato a Marione, speaker romanista che alla vigilia del match tra Napoli e Lazio aveva augurato un infortunio all’attaccante di Torre Annunziata.

Mario Corsi aveva dichiarato prima della sfida di Coppa Italia:

“Stasera Immobile si procurerà una mini-frattura al perone. Piccola però eh, non grave. Quanto mai potrà stare fuori? Sei mesi? Eee, allora. Mica si gioca la carriera. Allora si fratturerà qualcos’altro, non gli può venire solo un’influenza intestinale”.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere