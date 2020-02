CorSera – Il Napoli operaio, quadrato e solido vince anche senza bellezza

Napoli coach Gennaro Gattuso, left, gives directions to his players prior the Italian Serie A soccer match between Napoli and Parma at the San Paolo stadium in Naples, Italy, Saturday, Dec. 14, 2019. (Cesare Abbate/ANSA via AP)

Il Napoli operaio, quadrato e solido vince anche senza bellezza

Il Napoli vince anche senza bellezza. Un Napoli operaio, quadrato e solido batte il Cagliari alla Sardegna Arena. Il Napoli porta a casa un’altra vittoria semplice, scrive Monica Scozzafava, sul Corriere della Sera. Non perché sia stato facile battere il Cagliari, ma perché la squadra di Gattuso ha giocato con semplicità senza badare troppo al bel gioco: “Il calcio è un gioco semplice, Gattuso è bravo a non complicarlo. Meglio far giocar male gli altri e vincere da squadra, che ostinarsi a inseguire il sogno del predominio del campo. Ecco, a Cagliari il Napoli ha dato continuità all’idea di collettivo, ha dato sostanza al pensiero unico dell’utilità, non a quello della bellezza”.

Il Napoli comincia ad essere come Gattuso lo vuole, lavoratore e operaio. Passaggi semplici, provando sempre a impostare nella propria area, risalendo il campo con lucidità, senza per forza affidarsi alla velocità della gamba che in questo momento non c’è. L’ha vinta coprendosi ordinatamente senza prendere gol e con un colpo di genio del solito Mertens che a 32 anni e con il contratto in scadenza è tornato ad essere il punto di riferimento della squadra ed anche il tecnico lo ha sottolineato al termine della gara, lasciando intendere che spera in un suo rinnovo con la società.

Dice che Mertens è così duttile da semplificare tutta la fase offensiva. Vuol segnare la discontinuità nel Napoli con una sola parola, la chiarezza. Dice quello che pensa. Anche su Allan il tecnico non tace nulla, non copre quello che potrebbe rappresentare l’ennesimo inconveniente della carriera del brasiliano al Napoli. “Sempre in dubbio se chiamare prima un taxi per l’aeroporto o implorare una presenza all’allenatore di turno”.

Ora è più semplice capire il gioco delle parti, scrive Corbo, chi è dentro e chi fuori. Ne è un esempio l’abbraccio a fine gara di Gattuso con Manolas.

