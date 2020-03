Prima Pagina CdS: “Barça-Napoli a Porte Aperte”

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania di oggi Sabato 7 Marzo 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania con il titolo in alto dedicato al big match di Champions League degli azzurri di casa nostra: “Barça-Napoli a Porte Aperte“.

Ottavi di Champions: c’è il via libera del governo spagnolo. Si gioca il 18: al Camp Nou 4.700 tifosi azzurri per l’ impresa. De Laurentiis incontra Gattuso a Castelvolturno: spunta l’ idea di un contratto fino al 2022.

Calcio in chiaro è scontro. Governo e Federazione contro Lega e Sky. Il ministro Spadafora chiede di rendere visibili a tutti le partite in tv, ma arriva il no delle società: “Norme e contratti non lo permettono”.

Fifa, la rivoluzione in cinque punti. Rimessa laterale di piede, cartellini a minuti, punizioni in movimento, tempo effettivo, sostituzioni illimitate: il gioco più amato del mondo cambierà così.

Vola l’ Italia di Davis. 2-0 alla Corea.

Virus, Giro a rischio e niente finali di sci.

Fonte Corriere dello Sport Edizione Campania 2020. Direttore Ivan Zazzaroni. CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

