Juve-Napoli, i precedenti: azzurri vittoriosi solo otto volte a Torino

I precedenti tra Juve e Napoli in Piemonte: azzurri vittoriosi l’ ultima volta nell’ aprile del 2018.

Domani per il posticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021 sarà di scena il big match tra Juve e Napoli: campo non facile per gli azzurri che sono usciti vittoriosi da Torino soltanto in otto occasioni.

Quella di domani (Coronavirus permettendo) sarà la 75esima volta tra le due compagini.

I precedenti 74 incontri:

46 i successi della Juve.

20 i pareggi.

8 vittorie azzurre.

Lo scorso campionato l’ ultimo successo bianconero. Seconda giornata di Campionato, era il 31 agosto. Gli uomini di Sarri (in tribuna per problemi di salute), in un match emozionante si imposero per 4-3 soltanto all’ ultimo minuto grazie ad un autogol di Koulibaly.

I bianconeri erano andati sul 3-0 con Danilo, Higuain e Ronaldo. Gli azzurri di Ancelotti però ebbero la forza di pareggiare con Manolas, Lozano (al suo esordio in azzurro) e Di Lorenzo. Al minuto 92 poi la beffa.

L’ ultimo pareggio è datato maggio 2011 per l’ ultima giornata di campionato: finì 2-2. Azzurri due volte in vantaggio con Maggio e Lucarelli, entrambe le volte raggiunti da Chiellini e Matri.

L’ ultima vittoria del Napoli in terra piemontese è di quelle che non si scordano. Il Napoli di Sarri sognava lo scudetto e quasi ci riusciva. Nel big match dell’ Allianz (sempre posticipo domenicale) si impose per 1 rete a 0 grazie ad un colpo di testa di Kalidou Koulibaly al minuto 91: era il 22 aprile 2018.

