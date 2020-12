Furto nella casa di Paolo Rossi in Toscana durante i funerali di “Pablito”: il bottino dei malviventi

Furto in casa di Paolo Rossi: durante il suo funerale a Vicenza, ignoti sono entrati nella sua casa Toscana, saccheggiandola

I ladri pare abbiano agito nel corso del funerale, portando via dall’abitazione di Bucine in provincia di Arezzo alcuni gioielli. Tra questi un orologio appartenente a Rossi. Per fortuna i ladri non hanno rubato gli oggetti più preziosi legati alla carriera dell’ex calciatore. Al rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato il caos conseguente a un furto. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia scientifica.

Da quanto appreso, oltre all’orologio, sarebbero stati portati via soldi in contanti, circa un centinaio di euro. Ma si attende che la moglie del calciatore faccia una verifica più precisa su cosa manchi dalla casa. Il furto è stato scoperto da un collaboratore della famiglia Rossi. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Arezzo. Sempre da quanto appreso, per entrare, gli autori del furto avrebbero forzato una finestra dell’abitazione.

Un gesto assurdo, assolutamente riprovevole e da condannare in maniera forte. Una stigmatizzazione per un episodio increscioso che, purtroppo, quando si verificano determinati eventi accadono quasi scientificamente.

