La Regione Campania acquisterà il Centro Paradiso: nascerà un museo dedicato a Diego Armando Maradona.

Il Mattino: La Regione acquisterà il Centro Paradiso.

Continuano le iniziative in onore di Diego Armando Maradona. Dopo l’ intitolazione a suo nome dell’ impianto si Fuorigrotta e della stazione della metro in zona Mostra d’ Oltremare, è pronta un’ altra grande iniziativa.

La Regione Campania, infatti, è pronta ad acquistare il Centro Paradiso di Soccavo. Sede storica del Calcio Napoli e campo di allenamento proprio del Napoli di Diego.

Il centro tecnico napoletano era rimasto abbandonato dopo il fallimento della vecchia SSC Napoli ma in questi ultimi tempi, da più parti, c’ è la volontà di recuperarlo.

Come sottolinea l’ edizione del quotidiano napoletano “il Mattino” la proposta di riqualificazione del centro Paradiso arriva dal consigliere regionale Pasquale Di Fenza.

Queste le sue parole:

“Si realizza la proposta di far nascere un centro di formazione giovanile e un museo dedicato a Maradona nel Centro sportivo Paradiso di Soccavo. La Giunta regionale, tramite gli assessori competenti, si impegna a svolgere un esame ricognitivo tecnico-amministrativo finalizzato all’acquisto del bene da destinare ad un museo calcistico con annessa struttura ricettiva. Iniziamo così il primo passo per riqualificare il Centro sportivo Paradiso. Un luogo che è destinato a rinascere come simbolo di Napoli e del suo legame con Maradona“.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.