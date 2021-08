Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania: “Lorenzo Resta”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Martedì 3 Agosto 2021

Prima pagina Corriere dello Sport ed. Campania con il titolo centrale dedicato al capitano degli azzurri che si appresta ad entrare in gruppo: “Lorenzo Resta“.

Insigne riabbraccia la squadra: torna oggi dopo l’ Europeo vinto. A Napoli per sempre: il suo rinnovo è la priorità dei tifosi. De Laurentiis potrebbe incontrare il capitano a Castel di Sangro.

Un inno all’ Italia. Jacobs – Tamberi, il doppio oro che ha stupito il Mondo. Vanessa finalmente Argento. Volley e Basket, stamane i quarti. L’ Argentina sulla strada dello Zar. Ecco il Gallo “Francia ci siamo”.

CR7 pensa al Psg. Kaio Jorge arriva.

Coppa, Trabzonspor o Molde. Rischio ex per la Roma.

Corriere dello Sport 2020. Direttore Ivan Zazzaroni CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

