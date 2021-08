Prima Pagina Corriere dello Sport Campania: “ Inter, Dzeko con Zapata”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Domenica 8 Agosto 2021

Prima pagina Corriere dello Sport ed. Campania con il titolo centrale dedicato al mercato dei nerazzurri: “Inter, Dzeko con Zapata”.

Lukaku al Chelsea per 115 milioni: Saranno due i sostituti. Il bosniaco pronto: via libera della Roma.

Si di Zhang al rilancio di Abramovic. E Romelu ha chiesto di non giocare oggi a Parma. A Edin offerto un biennale da 5,5 milioni. Giallorossi nervosi: ko col Betis, espulsi Mou, Pellegrini, Mancini e Karsdorp.

Insigne – Osi è vero Napoli. E spunta Estupinan. Oggi l’ Ascoli (17:30) Diretta su Camale 8.

Chiudono i Giochi dell’ Italia migliore. Col bronzo di Coneydo siamo a quota 39 medaglie, record di tutti i tempi. Chiudono i Giochi con Jacobs porta bandiera.

Corriere dello Sport 2020. Direttore Ivan Zazzaroni CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

Casa Napoli è un contenitore di notizie online su cronaca, attualità e sport, con speciali sulla squadra del Napoli e il mondo che le ruota intorno. I nostri redattori riportano e commentano quanto accade a tutti i protagonisti e non solo. Una giovane redazione sempre pronta a seguire, riportare e commentare il percorso della nostra amata squadra. Online sul giornale, in televisione, sul web ed in radio.