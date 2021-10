Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania: “Napoli, che spreco”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Venerdì 1 Ottobre 2021

Prima pagina Corriere dello Sport ed. Campania con il titolo centrale dedicato alla serata di Europa League degli azzurri: “Napoli, che spreco“.

Europa League: Elmas segna dopo 13 secondi, poi oltre un’ ora in dieci (2-3). Scivolone con lo Spartak mentre DeLa presenta l’ offerta a Insigne.

Decisivo il rosso a Mario Rui. Spalletti amaro: “Ho visto troppa confusione”. Per Lorenzo Quinquennale da 25 milioni.

Chiesa vale 100. Svelato il retroscena dopo l’ impresa in coppa.

“Raspadori c’è l’ Inter”. Carnevali allo scoperto: “Marotta me l’ ha chiesto”.

Ora la Lazio sa correre. Sarri stende la Lokomotiv ma perde Immobile.

Consiglio federale. Gravina caccia Lotito: “Non entri, sei sospeso”.

I 23 convocati. Zaniolo no. Pellegrini sì. ecco l’ Italia da Nations.

