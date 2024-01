Marino a Radio CRC: “Il Napoli sta meglio della Lazio. Sarri? Non è più quello di prima…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Raimondo Marino, doppio ex di Lazio-Napoli

“Il Napoli? Ho visto la partita contro l’Inter che è una grossa squadra, ma la squadra di Mazzarri si è comportata molto bene.

Mazzarri non ha mai fatto un 4-3-3 come faceva Spalletti.

Lazio-Napoli? Secondo me Mazzarri proverà lo stesso modulo. La Lazio fa fatica in difesa per la mentalità di Sarri per quanto riguarda il possesso palla. Le statistiche ti dicono quanti tiri fai, non quanto possesso palla fai. Ad Ancelotti non interessa il possesso di palla, fa arrivare il pallone agli attaccanti. Nei momenti di difficoltà bisogna lanciare la palla in avanti. Al pubblico interessa vincere, non il bel gioco.

La corsa alla Champions League? Sono convinto che il Napoli ce la farà perché contro l’Inter ho visto lo spirito di squadra anche in 10, la squadra non ha mollato.

L’Inter ha un grosso centrocampo, sono quei tre che fanno girare bene la squadra.

Tra Lazio e Napoli vedo meglio il Napoli.

La sconfitta al 91º in finale? Se si rema nella stessa direzione si può vincere. Io nel Napoli ho visto una squadra motivata, non voleva perdere, ha lottato fino all’ultimo.

Sarri e Mazzarri? Sarri lo vedo molto demotivato, molto triste. Soprattutto quando subisce qualche gol non lo vedo più quello di una volta. Però devi viverle le situazioni per capire perché non fa più come prima. Non riprenderei Sarri al Napoli perché ci vuole gente nuova nell’ambiente napoletano. Mazzarri non è nuovo, ma sta facendo un buon lavoro. Io non riprenderei Sarri.

Prenderei subito Conte al Napoli. Come fa a rifiutare il Napoli? Non penso che potrebbe rifiutare una società del genere che non ha debiti e ha dei tifosi eccezionali. Non lo dico perché l’ho cresciuto al Lecce.

Sono convinto che Conte potrebbe fare bene al Napoli”.