Pesaresi a Radio CRC: “Il Napoli ha fatto una grande partita contro l’Inter. L’espulsione è stata determinante…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Emanuele Pesaresi, doppio ex di Lazio-Napoli ed è stato allenato da Sarri al Pescara

“Se Sarri è cambiato da quando allenava il Pescara? Sicuramente sarà cambiato a livello di metodologia perché penso che ogni allenatore si aggiorni sempre di più. Poi il modulo di gioco credo si adatti al tipo di giocatori che uno ha.

Il triennio di Sarri col Napoli? Fece delle stagioni incredibili giocando un calcio meraviglioso, penso che i tifosi lo ricordino sempre con grande affetto.

La Supercoppa italiana? Il Napoli ha fatto una grande partita contro l’Inter, dopo l’espulsione si sono difesi bene. Purtroppo è capitato l’episodio alla fine e ai rigori non si sapeva come poteva andare a finire. L’espulsione è stata un po’ troppo determinante secondo me.

Il mercato è sempre una cosa particolare, soprattutto in quello di riparazione non si sa mai se si va a migliorare la rosa, perché il mercato è sempre ambiguo. La società è lungimirante, credo abbiano fatto scelte mirate.

La corsa al quarto posto? Il Napoli ha le potenzialità e i giocatori per fare quel salto. Il quarto posto è lì a tre punti, c’è da lottare come tutte le cose. Il Napoli sa bene che se non arriva in Champions è un po’ un fallimento dopo aver vinto lo scudetto.

Mazzarri? Non so quante opzioni avessero avuto prima di arrivare a Mazzarri che è un allenatore che conosce l’ambiente e conosce un po’ tutto”.