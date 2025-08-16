Angelo Maurizio Tortora intervista l’ex Portiere Fernando Orsi
Angelo Maurizio Tortora in un intervista, pone alcune domande a Fernando Orsi. Dal 2020 entra a far parte della “rosa” dei commentatori dell’emittente Sky. Dopo essere stato anche in Mediaset Premium. E’ un ex Calciatore (Portiere) ed Allenatore. E’ stato anche Vice Allenatore all’Inter ed alla Lazio. Dove ha vinto anche una Coppa Italia nella stagione 1997/98. Ad Angelo Maurizio Tortora, Fernando Orsi ha parlato di Napoli a 360 gradi. Dai colpi mancati nel calciomercato, fino alle prospettive future dei Campioni d’Italia, in ottica Scudetto. E quant’altro… Darwin Nunez a un passo dall’Al Hilal, ci siamo! 53 milioni di euro più bonus al Liverpool: lo avresti preferito a Lucca? “Si, Ma poi si sarebbe creato un dualismo troppo forte con Lukaku. Invece Lucca rappresenta una valida alternativa. Nonché un investimento in chiave futura”. Ad oggi chi parte favorita nelle gerarchie Scudetto e, con Lookman, l’Inter dove la metti nella griglia? “Il Napoli parte avanti. Avendo la certezza Conte. Ed un organico di livello importante. L’Inter è solo un piccolo passo indietro, per l’inesperienza del suo allenatore. Con Lookman sarebbe sicuramente più vicina”. Secondo te è un nuovo Napoli, più esperto ed internazionale? “Si, più esperto. Perché più completo nell’organico. E poi c’è Conte. Che alza il livello”. La casacca più carica di storia nel calcio italiano, la 10 di Maradona, fu ritirata nel 2000: la daresti a KDB? “No. La 10 deve restare un simbolo calcistico del Napoli. Che nessuno sarebbe in grado di indossare”. Queste amichevoli quanto contano? “Il risultato poco. Ma le valutazioni, che fa Conte, poi sono decisive per le scelte finali”. Dei Top Player del calibro di Grealish, Sterling e Chiesa, se ne parla in ottica Napoli: prenderesti uno di questi? “Grealish per la sicurezza. Chiesa per la curiosità di rivederlo in Italia. Ma a patto che stia bene fisicamente”. A cura di Angelo Maurizio Tortora