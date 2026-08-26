Inter-Napoli, trasferta vietata ai tifosi residenti in Campania: cosa cambia per i biglietti

Niente trasferta a San Siro per i tifosi del Napoli residenti in Campania in occasione di Inter-Napoli, big match della Serie A 2026/27 in programma sabato 5 settembre alle ore 18.

Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto specifiche restrizioni alla vendita dei biglietti, che interessano anche i residenti nella provincia di Genova.

La decisione inciderà sulla presenza della tifoseria partenopea al Giuseppe Meazza in occasione di una delle sfide più attese di questo avvio di campionato.

Inter-Napoli, cosa ha deciso la Prefettura di Milano

Il provvedimento non riguarda solamente le modalità di vendita dei biglietti. Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla Prefettura di Milano, le misure sono state adottate dal prefetto Claudio Sgaraglia per esigenze di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

Alla base della decisione ci sono anche le indicazioni formulate il 24 agosto 2026 dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS).

La questione è stata inoltre esaminata nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, prima dell’adozione delle misure relative alla partita tra Inter e Napoli.

Il provvedimento stabilisce quindi il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania e nella provincia di Genova, anche se in possesso della fidelity card della SSC Napoli, fatte salve le specifiche eccezioni previste.

Le eccezioni per i possessori della fidelity card dell’Inter

Non tutti i residenti nelle aree interessate sono automaticamente esclusi dalla possibilità di assistere alla partita.

Sono infatti esclusi dalla misura restrittiva i residenti in Campania titolari della fidelity card della FC Internazionale sottoscritta prima del 1° agosto 2026.

Per i residenti nella provincia di Genova, invece, l’eccezione riguarda i possessori della fidelity card dell’Inter sottoscritta prima del 21 agosto 2026.

Le date di sottoscrizione assumono quindi un’importanza fondamentale per stabilire chi potrà acquistare regolarmente un biglietto.

Settore ospiti, chi potrà acquistare il biglietto

Regole specifiche sono previste anche per il settore destinato alla tifoseria ospite.

La vendita dei biglietti sarà limitata ai possessori della fidelity card della SSC Napoli sottoscritta prima del 1° agosto 2026, a condizione che non siano residenti nella Regione Campania o nella provincia di Genova.

Questo significa, ad esempio, che un sostenitore del Napoli residente in Lombardia, Piemonte, Veneto o in un’altra regione non interessata dal provvedimento potrà accedere alla vendita del settore ospiti qualora rispetti i requisiti previsti.

Diversa è invece la situazione per un tifoso azzurro residente in Campania, per il quale trova applicazione il divieto disposto dalla Prefettura, salvo le eccezioni espressamente indicate.

Inter-Napoli il 5 settembre a San Siro

La partita si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e rappresenta uno dei primi grandi appuntamenti della Serie A 2026/27.

Inter e Napoli si troveranno di fronte in una gara particolarmente attesa, ma il clima sugli spalti sarà inevitabilmente condizionato dalle restrizioni stabilite per una parte della tifoseria ospite.

Il provvedimento della Prefettura avrà infatti un impatto significativo soprattutto sui sostenitori azzurri che avrebbero raggiunto Milano dalla Campania.

Attenzione all’acquisto dei biglietti

Per chi intende assistere alla partita diventa fondamentale verificare attentamente di rientrare nei requisiti previsti prima di procedere con l’acquisto.

Particolare attenzione deve essere riservata anche ai canali utilizzati per comprare i tagliandi. L’Inter invita i tifosi a fare riferimento ai canali ufficiali di vendita, evitando annunci privati e piattaforme non autorizzate che potrebbero esporre gli acquirenti al rischio di frodi, prezzi maggiorati o biglietti non validi.

Il semplice possesso di un tagliando, inoltre, non consente di superare eventuali limitazioni previste dalle autorità qualora l’acquirente non abbia i requisiti richiesti.

Considerata la rilevanza dell’incontro e le misure di sicurezza adottate, chi ha intenzione di recarsi a San Siro dovrebbe controllare eventuali aggiornamenti fino ai giorni immediatamente precedenti alla gara.

Il riferimento istituzionale è la comunicazione della Prefettura di Milano relativa all’incontro FC Internazionale-SSC Napoli, mentre per vendita, modalità di accesso e disponibilità dei tagliandi è opportuno consultare i canali ufficiali dell’Inter.

La sfida del 5 settembre si prepara così a essere uno dei primi appuntamenti di cartello della nuova stagione non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche sotto il profilo della gestione dell’ordine pubblico e dell’accesso delle tifoserie allo stadio.