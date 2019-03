Empoli, Corsi: ”Bennacer al Napoli? Vedremo a giugno”

Corsi: vedremo se a giugno si discuterà di nuovo di Bennacer che potrebbe calcare grandi palcoscenici come quelli di Napoli, Inter e Roma

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli anche di Bennacer centrocampista della squadra toscana e della Nazionale algerina.

“Luperto convocato in Under 21? Il Napoli avrebbe potuto cederlo in prestito, ma Ancelotti gli sta dando spazio. Per come vedo il giocatore, credo che meriterebbe anche più minuti, anche se ovviamente c’è un certo Koulibaly in mezzo.

Bennacer? Non ho parlato con De Laurentiis direttamente, a parte qualche battuta, ma qualcosa c’è stato a gennaio. Vedremo se a giugno si discuterà di nuovo del ragazzo, che potrebbe calcare grandi palcoscenici come quelli di Napoli, Inter e Roma.

Quando abbiamo giocato con la Roma, lo stesso Daniele De Rossi ci ha fatto i complimenti per aver scoperto Bennacer. Finale di Europa League tra Sarri e Ancelotti? Il Napoli deve pensare prima all’Arsenal, un ostacolo abbastanza importante.

Sarri alla Roma? Mi piacerebbe, l’ambiente ha una pressione particolare ma a lui non spaventerebbe. Nel caso andasse a Roma spero gli mettano tanti giovani a disposizione”. Conclude Corsi.

