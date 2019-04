Cammaroto: “Napoli, Felipe Anderson un obiettivo di Ancelotti e su Zielinski…”

Cammaroto: l’altra novità di queste ore e’ che un noto intermediario sarebbe pronto a portare un’offerta di 60 milioni dall’Inghilterra per Zielinski, pallino di Jurgen Klopp

ASPETTANDO NAPOLI – ARSENAL

”Aspettando la notte europea del dentro o fuori, il Napoli comincia a stringere i tempi sul mercato e le strategie del club azzurro si vanno delineando in modo abbastanza chiaro, al di là dei 90 minuti del San Paolo che evidentemente diventeranno lo spartiacque di un’intera stagione.

Oltre l’indubbia valenza di un curriculum faraonico, e pur avendo la totale fiducia del club, Ancelotti sa di aver esaurito il bonus agli occhi dei tifosi e che l’ambiente stavolta si aspetta un mercato di alto livello. Il Napoli non smobilita ma dovrà cercare di alzare il tasso tecnico della squadra, la qualità e il carattere di quelli che dovranno arrivare.

FELIPE ANDERSON OBIETTIVO DEL NAPOLI?

Mi arrivano riscontri certi che nella lista degli obiettivi di Ancelotti per l’estate c’è Felipe Anderson, ex Lazio ora al West Ham. Per il brasiliano il Napoli farà un tentativo concreto per capire se ci sono i margini per riportarlo in Italia ed e’ pronto a mettere sul tavolo un’offerta pesante.

Gli inglesi valutano il giocatore 40 milioni, e’ un pallino di Ancelotti che lo ritiene un top player e lo voleva già al Real Madrid e al Bayern Monaco, quando però Lotito era arrivato a valutare Anderson 80 milioni. Su questo nome c’è anche il gradimento totale di ADL che già in passato lo aveva chiesto alla Lazio.

L’ALTRA NOVITA’ RIGUARDA ZIELINSKI

L’altra novità di queste ore e’ che un noto intermediario sarebbe pronto a portare un’offerta di 60 milioni dall’Inghilterra per Zielinski, pallino di Jurgen Klopp. Il Liverpool prepara l’assalto al polacco e se dovesse arrivare una proposta del genere il Napoli rifletterebbe, anche se Zielinski viene valutato 70 milioni.

Arriverà una punta centrale importante da affiancare a Milik ma qui aspettiamoci una serie di depistaggi perché la volontà e’ quella di provare a tenere nascosto l’obiettivo reale e al momento non si può escludere nulla. Emblematiche sono già le voci, messe in giro ad arte, sui vari Pussetto e Lasagna che ad oggi faticherebbero a questi livelli anche a conquistare un posto in panchina.

CHI RESTA E CHI ANDRA’ VIA NELLA PROSSIMA STAGIONE

Ancelotti, ad ogni modo, ha pochi dubbi e parecchie certezze su chi farà parte del prossimo Napoli e chi andrà via. Si riparte da Meret, Koulibaly, Allan, Milik, Ruiz e Callejon con le conferme dei vari Ospina, Malcuit, Maksimovic, Younes e Luperto (anche per avere in rosa giocatori cresciuti nel vivaio). Aggiungiamoci Ghoulam se darà garanzie fisiche e che in quel caso non si discute.

Arrivano segnali di permanenza anche per Albiol, al quale Ancelotti ha chiesto espressamente di restare e ritenuto, a pieno titolo, ancora importante. Ribaltato il destino di Mertens che sembrava ormai in lista di sbarco: va verso la conferma ed e’ pronto a rimanere anche senza il rinnovo.

Il grande rebus a questo punto e’ il futuro di Insigne, con Raiola che continua a dragare il mercato europeo a caccia dell’offerta che possa far saltare il banco. Sarà il tormentone dei prossimi mesi e non si può escludere che il sacrificato per fare cassa e reinvestire altri soldi sul mercato possa essere il capitano o, come detto, lo stesso Zielinski.

…E CHI HA GIA’ LA VALIGIA PRONTA

Per il resto hanno già la valigia in mano i vari Rui, Ounas, Diawara, Chiriches, e così anche Inglese e Tonelli, ora in prestito, mentre si dovrà decidere per Rog se riportarlo in organico (probabile) o venderlo con il forte rischio di svalutarlo. Riflessioni ancora in corso sul futuro di Hysaj e Verdi che si giocheranno le chance di conferma nelle fase finale della stagione” Conclude Cammaroto.

