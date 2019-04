Giacomazzi: ”Napoli interessato a Correa ma è presto per parlare di calciomercato”

Giacomazzi: Correa deve finire il campionato e capire il destino di ogni squadra. Siamo gratificati come agenzia, il calciatore è molto forte e sicuramente Napoli è una bella piazza

Guillermo Giacomazzi, membro dell’entourage che cura gli interessi di Joaquin Correa, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’interesse del Napoli per Correa e del match di Europa League che si giocherà giovedì al San Paolo tra la squadra azzurra e l’Arsenal.

Queste le sue parole:

“Tutti coloro che vivono in Italia tifano per le squadre italiane e mi auguro che il Napoli riesca a ribaltare ma non sarà semplice perché l’Arsenal è una squadra molto forte. Il Napoli però ce la può fare, perché ha dei calciatori forti.

Torreira è un giocatore rapido che si fa sentire in fase di non possesso, contro una squadra veloce e non fisica come il Napoli potrebbe essere importante per il centrocampo dell’Arsenal.

E’ vero che il Napoli è interessato a Correa ma è presto per parlare di calciomercato. Deve finire il campionato e capire il destino di ogni squadra. Siamo gratificati come agenzia, il calciatore è molto forte e sicuramente Napoli è una bella piazza anche se gioca nella Lazio, una squadra importante.

Che io sappia il Napoli non era interessato a Suso ma so benissimo che Sarri voleva fortemente Vecino, lo so perché conosco benissimo Matias. Sarri lo aveva allenato a Empoli.” Conclude Giacomazzi.

