Mercato Napoli – Bloccato Bennacer dall’Empoli

Gazzetta – Pronto il secondo acquisto: bloccato Bennacer dell’Empoli.

Napoli ed Empoli confermano l’ottimo feeling di mercato. Con l’affare Giovanni Di Lorenzo praticamente fatto, il Napoli vuole chiudere con la squadra toscana anche per Ismael Bennacer, centrocampista 21enne. Una trattativa già a buon punto, anche perché il calciatore algerino “rientra nel progetto tecnico di Carlo Ancelotti”, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

GIUNTOLI CHIEDE ALL’EMPOLI DI ATTENDERE – Con questa assicurazione Cristiano Giuntoli – riferisce l’edizione odierna della rosa – ha chiesto alla dirigenza del club retrocesso in serie B di pazientare qualche giorno e non prendere in considerazioni altre offerte. Insomma, un affare caldissimo tanto che la rosea si sbilancia scrivendo che “dopo quello di Di Lorenzo, il mediano potrebbe essere il secondo acquisto napoletano”

LE CIFRE – La Gazzetta dello Sport riferisce anche le cifre dell’affare. L’Empoli chiede 10 milioni per privarsi del talentoso centrocampista. I due direttori sportivi discuteranno in queste ore sulla cifra perché “l’idea di Giuntoli è quella di pagare qualche milione in meno e di trasformare la restante parte in un eventuale bonus legato ai risultati e al rendimento del centrocampista”, scrive la Gazzetta che spiega come il calciatore piaccia anche ad Inter e Roma.

Vivo a Cesena in provincia di Forlì-Cesena Appassionato del Napoli e del calcio in generale a 360° Diplomato all’ I.P.S.S.A.R.T. di Aversa Gestisco un Agriturismo a Cesena e faccio il cuoco Aspirante Giornalista