Di Lorenzo: ”Mi sto ambientando a Napoli, non vedo l’ora di iniziare!”

Di Lorenzo: quando mi ha cercato il Napoli? Una bella emozione, non me l’aspettavo. Essere qui è motivo di orgoglio, spero di ricambiare la fiducia del mister

Giovanni Di Lorenzo, difensore neo acquisto del Napoli, in diretta dal ritiro azzurro per incontrare i tifosi della squadra partenopea presenti a Dimaro, ha risposto alle loro domande:

Come ti stai trovando a Napoli?

“Ancora dovrò vivere Napoli per bene, mi sto ambientando con il gruppo ma mi hanno accolto tutti bene, mi sto trovando bene e sono contento di essere qui col Napoli”

E più difficile giocare a Napoli o Empoli?

“Questo non lo so ancora, quando giochi con grandi giocatori cresci e quando giochi nelle grandi squadre riesci a crescere ancora di più. Per ora non so rispondere”, interviene Ancelotti con una battuta: “Ma giocare non è difficile, si può giocare in tutto il mondo, poi si può giocare bene o male e questo è diverso”.

Cosa hai pensato quando ti ha cercato il Napoli? “Una bella emozione, non me l’aspettavo. Essere qui è motivo di orgoglio, spero di ricambiare la fiducia del mister”.

Ti sei sentito pronto a diventare un giocatore del Napoli? All’inizio è stata una chiamata un po’ a sorpresa, se la società ha deciso di investire su di me è perché mi ritiene pronto, ed io non vedo l’ora di iniziare e cercare di vincere qualcosa di importante.

Giornalista Sportivo – Socio Fondatore e Direttore Editoriale CasaNapoli.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune importanti testate giornalistiche quali: Sportbeat.tv; Pianetanapoli.it; Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Napoli2000.com; Golmania.it (Vicedirettore); SpazioCalcio.com (direttore responsabile); IlCorrieredelNapoli.it; NapoliMagazine.com (conduttore e responsabile di una trasmissione calcistica sul web); Inviato di NapoliSoccer.net;collaboratore presso Calciomercato.com; FONDATORE e Direttore editoriale presso EuropaCalcio.it