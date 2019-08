Rassegna Stampa di Domenica 25 Agosto 2019

Rassegna Stampa di oggi con le prime pagine dei quotidiani che troverete in edicola

La rassegna stampa di oggi, con le prime pagine dei quotidiani, parla della prima giornata di campionato di Serie A. I risultati dei due anticipi del sabato con le vittorie di Juventus e Napoli, poi tutte le gare di oggi.

Corriere dello Sport: “Basta la vecchia: la Juve passa a Parma senza bisogno di novità”, questo il titol0 in prima pagina del giornale romano che apre con gli anticipi del sabato della prima giornata di campionato, tra la vittoria dei bianconeri e quella del Napoli sulla Fiorentina. La squadra show di Ancelotti: “Napoli a Reazione – Spettacolare 4-3 per gli azzurri al Franchi”. In taglio basso il resto della giornata di campionato, dalla Roma alla Lazio, passando per l’Inter. Spazio anche al calcio estero: “Liverpool spettacolo, il Real è una delusione” e poi si parla di Serie B: “Ventura si diverte, Salerno cala il tris”.

Tuttosport: “Re Giorgio”, questo il titolo sulla prima pagina del giornale torinese che apre con la vittoria della Juventus sul campo del Parma e “Chiellini firma l’esordio vincente dei bianconeri”. In taglio alto spazio ai granata: “Toro, si cambia”. Di spalla ecco “Napoli show” e si torna al 4-3 degli azzurri al Franchi contro la Fiorentina “Ma è rabbia viola”. Si legge anche dell’ “Ambizione Milan – Suso e Piatek lanciano la missione Champions” e poi del “Furore Atalanta – Riprovaci, Gasp: partiamo forte!”.

Il Mattino: Il quotidiano napoletano dedica uno spazio in prima pagina agli azzurri “Pazzo Napoli” dopo il 4-3 contro la Fiorentina: “Show a Firenze con Lorenzo il Magnifico. Difesa da registrare, polemiche sul Var”.

La Gazzetta dello Sport: La Rosea a tutta pagina apre con le vittorie di Juve e Napoli “Dove eravamo rimasti?”. Juve e Napoli ricominciano vincendo. In alto spazio al Milan e alle parole di Boban, mentre in basso si parla di Inter.

