I consigli di fantacalcio della nona giornata si aprono con la notizia bomba: Ronaldo non c’è! Non è stato convocato! E ci sono poi gli infortunati da affrontare. Come fare?

Calendario serie A 9° giornata

Verona-Sassuolo

Lecce-Juve

Inter-Parma

Genoa-Brescia

Bologna-Sampdoria

Atalanta-Udinese

SPAL-Napoli

Torino-Cagliari

Roma-Milan

Fiorentina-Lazio

Consigli fantacalcio Verona-Sassuolo

Il match che si apre al Bentegodi inaugura la nona giornata di A. Partita ostica per le scelte dei fanta-allenatori. Lato portieri Silvestri o Consigli si possono rischiare entrambi.

Fra i padroni di casa giocatevi la carta Kumbulla in difesa, il ragazzo è davvero in un ottimo momento, così come una chance la merita Faraoni. A centrocampo senza Veloso, il solo elemento interessante diventa Amrabat. In attacco la speranza è che o Di Carmine o Stepinski si sblocchino. Per noi sì.

Dal punto di vista degli ospiti nessuno in difesa, lo stadio è ostico. A centrocampo l’unico in forma sembra essere Traorè, ma non aspettatevi granché. In attacco è ovvio che vi diciamo Berardi, Caputo, Defrel e pure Boga vanno tutti bene.

Nomi a sorpresa: Djuricic e Henderson

Lecce-Juve: Ronaldo non convocato

Senza Ronaldo per tanti di quei fanta-allenatori che si sono giocati l’asso da 300 mln è una bella botta. Ma andiamo per gradi.

Szczesny sì nella maniera più assoluta. Alta possibilità di clean sheet.

Fra i giocatori di casa, data la difficoltà della Juve sulle palle alte potreste azzardare Calderoni, ma noi ve lo sconsigliamo. Nessun altro. A centrocampo Mancosu se gioca fa il suo solito ruolo di tira rigori, mentre altri non vi portano bonus. In attacco non mettete nessuno.

Andiamo alla Juve con la situazione Ronaldo. Allora in difesa prendete quelli con i piedi caldi: Bonucci e Alex Sandro per certo. Pjanic a centrocampo è imprescindibile e Bernardeschi può portarvi bonus, perché Douglas Costa non c’è. Gli attaccanti Juve sempre: Dybala e Higuain insieme.

Nomi a sorpresa: Meccariello e Cuadrado

Inter-Parma

Frai due portieri scontato dire Handanovic, anche se la partita a Reggio Emilia avrà tolto molte vittorie per i fanta-allenatori.

In difesa vanno bene Godi, De Vrij o Skriniar, ma va bene anche l’azzardo Ranocchia. A centrocampo senza Sensi, fiducia a Brozovic e Gagliardini, mentre Barella ancora è troppo limitato. In attacco indiscutibilmente El Toro Martinez e Lukaku, ma ai più coraggiosi consigliamo Esposito.

Fra i ducali vi diremmo no dei difensori, perché di Di Marco ce n’è uno solo e non capita spesso. A centrocampo sfruttato l’ottimo periodo di Kulusevski e quindi va confermato. In attacco nessuno.

Nomi a sorpresa: Barella e Kucka

Genoa-Brescia

Una partita che vede l’esordio di Motta e di questo assurdo 2-7-1 che poi è un 4-3-3. Gli esordi dei mister nuovi portano sempre verve e aggressività, quindi un po’ di genoani vanno messi. Portieri meglio di no per entrambi.

In difesa del Genoa sì a Ghiglione e Zapata, nonché Pajac o Barreca. A centrocampo conferma secondo noi per Schone e anche per Lerager. In attacco scatenatevi con Kuamè, Pinamonti e anche Pandev.

Fra gli ospiti in difesa nessuno, perché non vediamo dei captio bonus. A centrocampo i soli Romulo e Tonali possono confermarsi. In attacco per certo Donnarumma e anche Balotelli.

Nomi a sorpresa: Agudelo e Ayè

Bologna-Sampdoria

La squadra rossoblu è in forma, non c’è dubbio. Puntare su di lei male non vi fa. In porta sì a Skorupski, no ad Audero.

Fra i difensori potete dar fiducia a Danilo. A centrocampo spazio a Soriano, Krejci e Svanberg. Orsolini, Santander, Sansone e Palacio sì.

Fra gli ospiti evitate ancora i difensori e anche i centrocampisti non ci convincono. Quagliarella e Gabbiadini, mah…se avete da coprire uno slot.

Nomi a sorpresa: Skov Olsen e Bertolacci

Atalanta-Udinese

Gli orobici segnano, ma arrivano dalla mazzata Champions. In porta Gollini può starci, Musso meglio di no. Se si scatena la Dea son guai.

In difesa certamente Toloi, Palomino, Hateboer e Gosens. La banda Gasp include tutti anche a centrocampo: De Roon, Castagne, Pasalic e Gomez. Davanti spazio a Muriel e Ilicic.

Fra gli ospiti in difesa non vediamo nomi esaltanti. A centrocampo contro l’Atalanta meglio evitarli tutti. In attacco il solo Okaka si fa interessante

Nomi a sorpresa: Malinovski e Lasagna

SPAL-Napoli

Partita che vede favoriti gli azzurri, ma la SPAL è arcigna. E non poco. Fra i portieri preferenza va a Meret.

Per i padroni di casa non vediamo al momento occasioni da bonus e vi inviteremmo a evitarli. A centrocampo il solo che può portar qualcosa è Kurtic. Anche Petagna non è il caso di metterlo.

Pure il Napoli ancora senza Manolas e di ritorno dall’Austria non dà tutte queste ampie scelte. In difesa o giocate con il modificatore o non mettete nessuno. A centrocampo può essere la partita dei tiri da lontano e quindi sì a Zielinski e Fabian, nonché Callejon. Infine davanti sfruttate il magic momenti di Mertens, ma non dimenticate se li avete Insigne, Milik e Llorente.

Nomi a sorpresa: Di Francesco e Lozano

Torino-Cagliari

I granata non sono più una certezza e il Cagliari è davvero una bella realtà. In porta evitate entrambi i portieri, è meglio

In difesa per il Toro in questo momento nessun nome ci convince. A centrocampo se avete Verdi e Baselli a sensazione vi diciamo di metterli. In attacco assolutamente sì a Belotti e con lui Iago Falque.

Per i sardi i difensori evitateli, perché le trasferte a parte pochi casi non li mettono in grandi condizioni fantacalcistiche. A centrocampo Nainggolan è tornato e merita conferma. Con lui pure Castro e Nandez. In attacco tutto sullo scatenato Joao Pedro.

Nomi a sorpresa: Zaza e Cerri

Roma-Milan

La sfida che attira di più i fanta-allenatori, perché può esser ricca di tante reti. Infatti evitate tutte e due i portieri.

In difesa per la Roma spazio garantito a Kolarov e Mancini, possono portar i 3 punti. A centrocampo ok a Zaniolo che sta crescendo a Perotti, rigorista di prima categoria. Ma se avete Under e Mkhitaryan non scordateveli. In attacco massima fiducia in Dzeko

Fra gli ospiti non si capisce ancora bene se Pioli attuerà la famosa rivoluzione a WM oppure resterà sul classico 4-3-3. In difesa sarebbe meglio evitarli tutti, tranne Theo Hernandez. A centrocampo fiducia a Calhanoglu e basta. In attacco potreste rischiare la staffetta Piatek e Leao.

Nome a sorpresa: Under e Suso

Fiorentina-Lazio

Evitate entrambi i portieri. Uno perché la Lazio è pericolosa e due perché Strakosha non è in forma.

Anche le difesa, meglio sceglierne pochi, ma buoni. Quindi soprattutto i due centrali: Pezzella e Milenkovic. Sempre per la Fiorentina a centrocampo inutile indicarvi Chiesa e Ribery, perché ci arrivate da soli, così come Pulgar, che non segna da un po’, ma è rigorista.

In attacco della squadra di Firenze nessuno, nè Pedro nè Vlahovic, non è il momento.

La squadra ospite sta perdendo certezze ed è in difficoltà. Allora evitate tutto il pacchetto arretrato. A centrocampo fiducia a Milinkovic e Luis Alberto, ma anche Parolo è interessante in queste sfide. Sì a Immobile e Correa.

Nomi a sorpresa: Sottil e Jony

