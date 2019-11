Primavera: oggi in campo Napoli-Fiorentina

Campionato Primavera 1: sfida Napoli-Fiorentina

Napoli-Fiorentina è il match in programma della 7° giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurrini ospiteranno i toscani allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore. Si scende in campo alle ore 13.

Andamento della stagione

5 punti in classifica e 12° posto per i ragazzi di Mister Baronio finora. Il Napoli ha vinto solo una partita all’esordio in casa contro il Torino. Ha totalizzato poi 2 pareggi fuori casa con Empoli e Chievo ed è stato sconfitto 3 volte da Inter, Roma e Bologna (contro i rossoblu fuori casa).

Messo in discussione Baronio, si gioca molto nella partita interna contro i Viola. Il Napoli cercherà di invertire la rotta e ritornare a vincere tra le mura amiche, nello stadio che gli ha garantito l’unico successo della stagione fino a questo momento.

La Fiorentina è 7° a pari punti con Bologna e Lazio, proprio a ridosso della zona play-off. L’obiettivo sarà cercare di non perdere terreno per rimanere il più possibile nella parte che conta della classifica.

I convocati

La SSC Napoli rende noti i convocati dell’allenatore attraverso un comunicato sul sito ufficiale.

Cavallo, Ceparano, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A., Marrazzo, Palmieri, Potenza, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon Zedadka

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere