Prima pagina Corriere dello sport: “Giù le mani da Napoli”

Prima pagina del Corriere dello sport Campania del 14 Nov 2019.

Prima pagina del Corriere dello sport ed. della Campania che apre con un titolo a effetto sul Napoli: ” Giù la mani dal Napoli”, azzurri sotto tiro , la città insorge: “Dal sindaco De magistris, allo scrittore De Giovanni. I tifosi eccellenti alzano il muro contro l’attacco mediatico in atto: superato il limite”.

A sinistra poi un editoriale di Italo Cucci: ” E’ nelle difficoltà che serve il cuore”.

Continua il classico gioco mediatico contro la città di Napoli. Ieri il sindaco De Magistris ha preso le parti della città. In altre città di Italia esiste un tasso di criminalità più alto ma ogni qualvolta Napoli si rende protagonista di episodi di cronaca nera, riparte il solito giochino mediatico.

In basso intervista al portiere della Lazio Strakosha: “Lazio da sogno, Buffon unico. A Tirana nello stadio di addio di mio padre”.

Sempre in basso spazio a CR7: “Stasera CR7 torna in campo, a quattro giorni dal caso sostituzione guida il Portogallo contro la Lituania: vediamo come sta”.

Ansia in casa Juve per le condizione del fuoriclasse portoghese. Per i bianconeri CR7 avrebbe bisogno di riposo mentre il ct del Portogallo è convinto che possa tranquillamente giocare.

A destra spazio ad una notizia su Wenger: ” Wenger dice basta va alla FIfa”.