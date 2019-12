Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte: “Ancelotti separato in casa”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele, procuratore

Queste le parole di Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte. “Quando c’era Sarri, i giocatori rendevano più di quello che potevano perché seguivano uno spartito e in assenza quello spartito sono diventati giocatori normali. Ancelotti è un separato in casa, la situazione si sta trascinando e non è stato esonerato finora solo per una questione economica. Il cambio tecnico può essere positivo e permettere al Napoli di arrivare in zona Champions, ma se questo non dovesse esserci, ho paura che il progetto azzurro si andrebbe a ridimensionare. A fine stagione questa squadra andrà rifondata.

Il Napoli neppure l’anno scorso ha fatto grandi partite, poi a differenza di questo campionato, tolta la Juventus, c’era solo Napoli. Inter e Lazio sono tornate quest’anno. Se la riunione tra allenatore e calciatori è stata fatta solo tra loro, senza staff tecnico e nessun altro, mi chiedo come mai siano venuti fuori i colloqui tra le parti. De Laurentiis deve rendersi conto che se la stagione non avrà una svolta, il valore dei calciatori si abbasserà. Sarà difficile anche venderli alle cifre dello scorso anno”.

Enrico Fedele è stato uno dei primi e più importanti procuratori sportivi della storia del calcio italiano. Dopo essere stato dirigente di club, tra i quali Benevento, Salernitana e Avellino, nel 1990 partecipa al primo Consiglio Nazionale dei Procuratori, figura fino ad allora inesistente in Italia. Successivamente è stato anche uno dei dirigenti più importanti nel grande Parma degli anni 90/2000. Tra i suoi assistiti più noti c’è stato Fabio Cannavaro, capitano della nazionale campione del mondo 2006 e pallone d’oro. Oggi è uno degli opinionisti televisivi più famosi.

