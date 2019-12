Prima pagina Gazzetta dello sport: “E’ tosta a San Siro”

Prima pagina della Gazzetta dello sport del 06 Dicembre 2019: “E’ tosta a San Siro”

Prima pagina della Gazzetta dello sport del 06 Dicembre 2019 che apre con la partita di San Siro di questa sera che apre il programma della quindicesima giornata di serie A.

Il titolo scelto è: “E’ tosta a San Siro”. Inter-Roma della 20.45, eccezionale anticipo alla Scala del calcio.

Ancora la Gazzetta: “Musica di Conte e Fonseca, alla vigilia della Tosca, Milano ospita una grande sfida tra tenori di serie A.

Lautaro con Lukaku per andare a più quattro sulla Juve. Zaniolo con Dzeko per volare in zona Champions.

In alto spazio alla coppa Italia: “Parma avanti solo al 91′, Cagliari ancora Cerri”.

Sempre in prima pagina: “Quadrella 800 turbo, la collezionasta di ori”. Simona Quadrella, oro agli europei di nuoto.

Tornando al calcio: “Il Sarrismo è in ritardo, e c’è la Lazio che Correa”. Juventus impegnata domani all’Olimpico contro i bianco celesti.

E ancora sulla destra troviamo: “Ibra è già derby, Materazzi ti avevo steso te lo ricordi?”. Sempre più vicino ai rosso neri, Zlatan Ibrahimovic inizia il suo personale derby di Milano.

Ultimo titolo che troviamo in prima pagina: “Maldini, Milan da riscossa: noi ambiziosi, ci rialzeremo”.

Non trova spazio il Napoli in prima pagina questa mattina. Ricordiamo comunque che gli azzurri saranno impegnati domani alle 18.00 in trasferta a Udine.

Qui il dettaglio della formazione azzurra