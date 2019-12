Luca Gotti a Sky: “Soddisfatto del risultato contro un’ottima squadra”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con il Napoli

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con il Napoli ed ha commentato la prestazione della sua squadra.

“Sono soddisfatto del risultato contro un’ottima squadra. Mi dispiace perché potevamo fare più male al Napoli in tre o quattro occasioni, ma non le abbiamo sfruttate a dovere. Abbiamo fatto una partita difensiva contro una squadra che ti costringe a farlo: ho visto un’ottima Udinese in campo”.

Come l’avevamo preparata?

“Non sempre le idee vengono poi messe in campo. Lo scorso weekend (con la Lazio, ndr) siamo stati troppo presuntuosi, e facendo tesoro di quella prestazione ne è venuta fuori una come quella di oggi. È stata importante anche la vittoria in Coppa Italia”.

Se ho cambiato idea riguardo al mio futuro?

“Non c’ho preso gusto, spero di togliermelo presto questo gusto. La mia posizione non cambia, è solo la quotidianità che cambia”.

Il futuro di De Paul?

“Non ho il minimo segnale di un suo addio. Invece spero di non perderlo a causa dell’infermeria, ha avuto un piccolo problemino”.

Queste le parole di mister Luca Gotti in conferenza stampa al termine della scorsa gara di Coppa Italia:

Tante seconde linee hanno giocato un’ottima partita, dubbi aumentati in vista di sabato? “Penso che la cosa migliore sia stata proprio questa, vedere dalle seconde linee questa prestazione, una prestazione fatta di squadra, più di qualche seconda linea ha fatto una prestazione importante e mi hanno messo qualche dubbio per quanto riguarda la partita di sabato contro il Napoli”.

La composizione del centrocampo forse resta il problema: “Contro la Lazio abbiamo avuto problemi che si sono evidenziati lì, si sono create situazioni e spazi che il nostro terzetto di centrocampisti non erano abituati a gestire. Turn over sì ma relativamente, tutti coloro che hanno giocato li ho messi in campo perchè ho pensato dessero una mano a vincere, non regalo minuti a nessuno”.