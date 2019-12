Andrea Agostinelli a Radio Marte parla del Napoli

Andrea Agostinelli a Radio Marte parla delle difficoltà del Napoli

Andrea Agostinelli a Radio Marte. Nel corso di “Si Gonfia la Rete” trasmissione radiofonica di Raffaele Auriemma, è intervenuto Andrea Agostinelli. Allenatore, opinionista ed ex calciatore del Napoli di Luis Vinicio.

Questi i passaggi principali del suo intervento.

“Gattuso lo conosciamo, e nonostante sia stato criticato nella sua esperienza al Milan, ha fatto grandi cose con quel 4-3-3.

Il problema del Napoli non è tecnico o tattico, ma di testa.

Certo, manca il regista, ma questa classifica non è frutto di un calciatore che manca. Poi è chiaro che mettere uno davanti alla difesa che sappia giocare il pallone va preso. Ma Gattuso deve lavorare soprattutto sulla testa dei calciatori”. Andrea Agostinelli nasce ad Ancona, 20 aprile 1957. È un allenatore di calcio. Dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, Di ruolo centrocampista centrale. Era in grado di svolgere un lavoro di raccordo tra difesa e attacco grazie alle proprie doti agonistiche a cui univa fantasia nell’impostazione dell’azione. Per queste sue doti in gioventù era considerato l’erede di Luciano Re Cecconi.

A inizio carriera da allenatore ha schierato spesso le sue squadre con il 3-5-2. Privilegiando il fraseggio stretto per vie centrali rispetto al gioco sulle fasce. Nelle stagioni successive ha adottato anche altri moduli, passando sempre più spesso a una difesa a 4. Entrato nelle giovanili della Lazio, Agostinelli ha debuttato in Serie A il 19 ottobre 1975, in Perugia-Lazio (2-0). Nelle stagioni successive guadagna sempre più spazio, ereditando il ruolo di mezzala da Re Cecconi, e guadagnandosi la stima di Luís Vinício. Con la squadra romana cisputa 75 partite con 2 gol in campionato. Nel 1979, dopo quattro stagioni in maglia biancoceleste, viene acquistato in prestito dal Napoli, allenato proprio da Vinicio. La stagione partenopea non è fortunata: (9 presenze) e viene coinvolto nell’inchiesta sul calcioscommesse, uscendone assolto.

