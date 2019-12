Prima Pagina CdS ed. Campania: “Gattuso con Amore”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Domenica 22 Dicembre 2019

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con titolo centrale dedicato al Napoli: “Gattuso con Amore“.

Il nuovo tecnico del Napoli a caccia dei primi tre punti. A reggio Emilia (ore 20:45) gli azzurri vogliono ritrovare la via della vittoria dopo due mesi. Ringhio: “Io non ho paura del Sassuolo, non sarà un’ ultima spiaggia. Sono pazzo di tutti i miei giocatori”. In attacco Milik sarà affiancato da Insigne e Callejon.

Ancelotti, maxi – contratto con l’ Everton: “Sfida che mi affascina”.

Di spalla leggiamo della finale di SuperCoppa Italiana: Attrazione Fatale”. Si gioca Juve – Lazio a Riyad. E’ una grande rivincita che vale la SuperCoppa. Sarri rischia Dybala e Higuain con CR7 per la sfida ai biancocelesti (ore 20:45, Rai 1). “Mi diverto perché la squadra mi segue”.

Conte aggancia Sarri in vetta e licenzia Motta. Editoriale di R. P.: Il messaggio a club e rivali.

Il Cagliari va KO a Udine. La Spal affonda Mazzarri.

Via Montella , Iachini in pole. L’ allenatore esonerato dalla Fiorentina dopo l’ 1-4 contro la Roma. “Errori di tutti ma è giusto che sia io a pagare”. Prandelli, Ballardini e Di Biagio le alternative. Editoriale di A. P.: Una storia sbagliata.

In basso leggiamo del: “Liverpool sul tetto del mondo“. Con una rete di Firmino nei supplementari, i Reds battono il Flamengo. Primo Mondiale per Club.

Sempre in basso leggiamo della Serie B. Benevento da record, fa cadere anche Nesta. Decide Viola su rigore (1-0) +14 sulle terze. Ventura 1-1 a Empoli. Colpo Juve Stabia.

