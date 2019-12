Prima Pagina GdS: “Ibra pensaci tu!”

Prima Pagina della Gazzetta dello Sport di oggi Martedì 24 Dicembre 2019

Prima pagina della Gazzetta dello Sport con titolo centrale dedicato al mercato: “Ibra pensaci tu!”. La società lo vuole il 30 a Milanello. Nel Milan sono tutti concordi: Zlatan è necessario anche per lo spogliatoio. Contatti frenetici con lo svedese. Pronto un contratto di 18 mesi. Il caso: Dopo la batosta di Bergamo: Leao e Calabria in disco. Tifosi in rivolta.

Di spalla leggiamo dell’ Inter: I numeri non lasciano più dubbi. “Sorpasso da Bomber”. Comanda Lukaku ormai Icardi è dimenticato.

I cambi in panchina. La Fiorentina a Iachini. Genoa, resta Thiago Motta?

In alto: “Uno scudetto per tre“. Juve senza scintilla, Lazio matura e Conte può volare con il mercato.

Il futuro della Ferrari è affidato e Leclerc.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net