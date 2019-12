Prima Pagina CdS ed. Campania: “Lobotka col Botto”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Martedì 31 Dicembre 2019

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con titolo centrale dedicato al mercato della squadra partenopea: “Lobotka col Botto“. Vertice positivo a Madrid: “L’ accordo Napoli – Celta è a un passo“. Due milioni di differenza tra domanda e offerta, ma il club azzurro è ottimista. Già raggiunta l’ intesa con il centrocampista.

Di spalla leggiamo della trattativa per la vendita della Roma. Avviato l’ acquisto del club. Friedkin: Vincerò anche a Roma. Consob avvisata con un comunicato. Il magnate texano prepara il rilancio puntando anche sul nuovo stadio. Editoriale di M. E.” Non solo Calcio.

Sempre di spalla leggiamo dell’ intervista esclusiva fatta dal Corriere dello Sport a Giancarlo Inzaghi, papà dei due tecnici: “Simone ottimista, Pippo ossessivo”. “Il primo sempre positivo, il secondo disegna gli schemi anche a tavola. Che stagione con Lazio e Benevento”.

Più in basso leggiamo ancora di calciomercato. Juve – Kulusevski: Colpo da 44 milioni. Accordo fatto con l’ Atalanta per lo svedese ora in prestito al Parma: 35 milioni più 9 di bonus. Ok per Giugno, ma Sarri spera di averlo subito.

In basso leggiamo della Premier: Guardiola contro Ancelotti, duello all’ ombra di Klopp. City – Everton: I tecnici più blasonati devono inventarsi un ruolo nuovo.

Ancora in basso leggiamo una notizia di gossip: Sentirsi Georgina o Wanda. Il 2019 in due stereotipi di wag. La compagna di Ronaldo e la moglie di Icardi salutano l’ anno sui social in maniera differente: una si schermisce, l’ altra deborda.

In basso il giornale del direttore Ivan Zazzaroni fa gli auguri di Buon Anno, ricordando che il giornale non sarà in edicola il primo giorno del 2020. Anche noi di CasaNapoli.net ci associamo agli auguri di Buon Anno e ci rivediamo con la rassegna stampa il 2 Gennaio.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net