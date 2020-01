Prima Pagina CdS ed. Campania: “Meglio Milik”

Prima Pagina del Corriere dello sport edizione Campania di oggi Domenica 5 Gennaio 2020

Prima pagina del Corriere dello sport ed. Campania con titolo centrale dedicato agli azzurri di casa nostra: “Meglio Milik”. Che numeri: un gol ogni 85’, batte Lukaku. Arek accende il Napoli e domani sera sfida l’ Inter al San Paolo: incide più del belga (un gol ogni 132’) e vuole riprendersi la zona Champions. E sul mercato duello per Castrovilli.

Tardelli e lo scudetto: riparte la volata a 4. “Una corsa da urlo”. “La Lazio è molto forte. La Roma è ricca di talenti: Pellegrini super. Sarri? Svela giusta ma deve vincere. Certezza Conte.

Campionato: Ore 12:30 Brescia – Lazio. Inzaghi insegue la nona vittoria. Può eguagliare Eriksson. Correa con Ciro e Caicedo.

Campionato: ore 20:45 Roma – Torino. Fonseca: Friedkin? Seguo ogni passo. Elogi a Zaniolo: “Ha tutto per una carriera speciale”.

Taglio basso per le notizie di mercato. Il Leicester tenta la Juve, 40 milioni per Demiral. Gli inglesi pronti a fare follie per il turco: ma Sarri resiste.

Gelo Barrow, Sinisa ora rischia di perderlo. A vuoto il vertice tra Atalanta e Bologna: il Toro in agguato.

Ibra giudice rossonero, deciderà chi è da Milan. Sarà il primo referente di Boban e Maldini.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net