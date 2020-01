Prima Pagina CdS ed. Campania: “Lobotka non Basta”

Prima Pagina del Corriere dello Sport di oggi Mercoledì 8 Gennaio 2020

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo dedicato agli azzurri di casa nostra: “Lobotka non Basta“.

Le delusioni del mercato estivo costringono il Napoli ad uno scatto.La trattaviva per il centrocampista ristagna: Il Celta Vigo non lo cede fino a quando non trova il sostituto. Intanto Giuntoli lavora per dare a Gattuto anche un laterale basso di sinistra. Ghoulam in partenza.

Di spalla leggiamo della lotta scudetto. Sarri sfida Conte e Inzaghi. Juve Inter Lazio, ecco le due vie per lo scudetto. Meglio il possesso palla finalizzato dal genio di Ronaldo e Dybala, o il contrpiede di Lukaku e Lautaro ? O ancora le incursioni di Immobile e Correa? Il quesito accende nuove polemiche.

L’ intervista di Ivan Zazzaroni. Il contropiede trova l’ avvocato difensore. Mura: “Perchè sto con Capello e Allegri ma contro il Var e il linguaggio”.

Mercato: Inter Primo colpo: Ashley Young. In arrivo il laterale sinistro del Manchester United in scadenza a Giugno: ha 34 anni.

Roma Zaniolo vale 86 milioni. Nella classifica del Cies è l’ Italiano più valutato. Kolarov fino al 2021, poi nello staff.

Fiorentina Pressing su Cutrone. La chiusura entro domenica con i soldi della cessione di Pedro: filtra ottimismo.

In basso. E anche Pep vince il derby in ripartenza. Il City in coppa di Lega batte lo United per 3-1: due gol ribaltando l’ azione.

F1: Verstappen coperto d’ oro. La Red Bull blinda il pilota olandese rinnovo da 100 milioni fino al 2023. Hamilton – Mercedes è braccio di ferro.

