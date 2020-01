Prima pagina GdS: “Amici per la Palla”

Prima Pagina della Gazzetta dello Sport di oggi Mercoledì 8 Gennaio 2020

Prima Pagina della Gazzetta dello Sport con titolo centrale dedicato agli attaccanti dell’ Inter: “Amici per la Palla“.

Lu-La la coppia che vale un tesoro. Ventitre gol per Lukaku e Lautaro che hanno spinto l’ Inter in testa alla classifica: grande sintonia in campo e fuori. E intanto la loro valutazione cresce. Rinforzi Eriksen subito e spunta Young.

Juve. Cristiano di nuovo decisivo per il primato. CR7 x 3. La rinascita di Ronaldo in 21 mosse. Dalla sostituzione in Juve – Milan alla tripletta col Cagliari: ecco come è tornato la star di sempre.

Milan. 467 milioni zero risultati, Così i rossoneri hanno bruciato in 30 mesi un mega investimento. L’ analisi: Più che Ibra servono idee e leadership.

Lazio. Ecco Tare, “Re Mida” che scova l’ oro Lazio. Da Milinkovic a Luis Alberto, tutti suoi colpi.

Un campionato finalmente equilibrato. Scudetto, Coppe, salvezza, Che incertezza in Serie A. E lo spettacolo ci guadagna.

In basso due notizie. Sci La grande notte di Campiglio. Kristoffersen punta al tris.

Australia, inferno di fuoco, ipotesi indoor per gli Open di Tennis.

Fonte “La Gazzetta dello Sport” Tutto il rosa della vita. Redazione sita in Via A. Rizzoli, 8 – 20132 Milano. Direttore Responsabile:Andrea Monti. Rassegna Stampa fatta dalla Redazione di CasaNapoli.net.

