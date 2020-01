SKY: “Meret a rischio contro la Lazio. Ospina si tiene pronto”

Sky annuncia il possibile forfait di Alex Meret contro la Lazio

Secondo quanto riporta Sky Sport il portiere del Napoli Alex Meret potrebbe non giocare la prossima sfida di campionato contro la Lazio. Gli azzurri giocheranno in trasferta allo Stadio Olimpico sabato 11 gennaio alle ore 18.00.

Altra assenza importante per Gattuso?

Meret non è al meglio e con molta probabilità dovrà farsi da parte nell’anticipo della 19° giornata. Al suo posto il mister potrà inserire David Ospina, secondo portiere di esperienza della formazione azzurra.

Se confermata, l’esclusione del numero 1 azzurro si sommerebbe già alle illustri assenze di Koulibaly e Maksimovic in difesa. Sicuramente non ce la farà Dries Mertens, in questi giorni in Belgio per curarsi e recuperare la migliore forma. Senza contare Ghoulam, che continua a lavorare a parte in cerca di stabilità.

Chi giocherà?

Date le numerose assenze l’emittente televisiva prova ad abbozzare la linea difensiva che schiererà Gennaro Gattuso contro i capitolini. Si va verso la conferma dei quattro scelti contro l’Inter, con Di Lorenzo ad affiancare il greco Manolas al centro ed Hysaj largo a destra. Sulla sinistra pronto è agli straordinari Mario Rui, unica vera alternativa per la fascia sinistra. In caso di necessità Luperto potrebbe subentrare.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere