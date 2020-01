Cori di Tifosi del Napoli all’Olimpico: “Già lo so che l’anno prossimo gioco di sabato!”. E parte la protesta contro ADL: “

Nonostante la rabbia per la sconfitta del Napoli contro la Lazio, i numerosi tifosi azzurri che hanno raggiunto lo stadio Olimpico di Roma non hanno fatto mancare il loro sostegno alla squadra di Gennaro Gattuso.Al termine della partita, i tifosi partenopei hanno ironicamente intonato un coro all’indirizzo del Presidente Aurelio De Laurentiis: “Tanto già lo so che l’anno prossimo gioco di sabato”, visti gli scadenti risultati ottenuti fino ad ora.

Il cambio di panchina è arrivato in un momento delicato della stagione, alla vigilia di quattro partite di cui tre con le prime tre della classifica.

E dire che con la Lazio il Napoli, seppure in emergenza, sia in difesa che a centrocampo, ha disputato una buona gara fino allo sfortunato intervento di piede di Ospina all’82’. A guardarlo bene, quel gol poteva tranquillamente essere annullato per fallo di Ciro Immobile sul portiere azzurro.

Se è vero che il tifoso ha il diritto di contestare, questo è invece il momento di stringersi intorno alla squadra. Sarebbe un errore gravissimo lasciarsi andare alla contestazione. I ragazzi e Gattuso stanno dando tutto per riemergere da una crisi senza precedenti. Passeranno i giocatori, un giorno passeranno anche i Presidenti, ma il Napoli e la passione per questi colori resteranno. Essere tifosi solo quando le cose vanno bene è alla portata di tutti. Rimanere attaccati alla squadra in questo momento difficile non è da tutti. La società sta facendo i suoi sforzi per rimettere in piedi una squadra che esprima un buon calcio. Questo mese di gennaio sarà determinante per questo. Il passaggio al 4-2-3-1 voluto da Ancelotti non ha dato i frutti sperati. Con i nuovi acquisti a centrocampo il Napoli vuole provare a ritornare al bel calcio.

