Castrovilli a DAZN: “Il punto di forza del Napoli è il palleggio, bisogna aggredirli alti”

Gaetano Castrovilli, giocatore della Fiorentina, entrato nel mirino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN alla fine del primo tempo.

Il giocatore della squadra viola ha spiegato che la squadra azzurra ha come punto di forza il palleggio. La Fiorentina, allora, per poter riuscire a non subire la pressione degli azzurri, deve aggredire alto per conquistare la palla in buona posizione.

La Fiorentina ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 0-1 grazie ad una rete di Federico Chiesa, figlio dell’ex viola Enrico, ed oggetto del desiderio del Presidente De Laurentiis. Il Napoli ha impensierito la squadra viola con Milik che ha impegnato Dragowski. La Fiorentina, però, aveva segnato anche la rete dello 0-2 con Cutrone che però è stata annullata per posizione irregolare del giocatore ex Milan.

Gaetano Castrovilli spiega che se la squadra viola, del presidente Commisso, continua a giocare in questo modo, potrà riuscire nell’impresa di vincere e portare i tre punti in Toscana.

Queste le sue parole:

“Il loro punto di forza è il palleggio, quindi dobbiamo aggredirli alti per conquistare palla in buona posizione. Pensiamo a noi, a continuare così e portare questi 3 punti a casa”.

