Prima Pagina CdS ed. Campania: “Frenesia Barça”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi 31 Gennaio 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato alla sfida di Champions che vedrà al San Paolo Messi: “Frenesia Barça“.

Napoli, in 2.000 aprono la sfida a Messi. Biglietti Champions: la grande corsa è scattata nonostante la protesta per le curve a 70 euro. Petagna firma: 1,8 milioni all’ anno fino al 2024. Mertens stoppa il Chelsea per il record di gol. Clicca qui per l’ articolo su Mertens.

Calciomercato. Inter: Slimani. Lazio su Giroud. Il mercato chiude stasera: Marotta cerca l’ algerino e Tare chiama il francese. Can va al Borussia. Milan: Saelemaekers e Robinson.

Intervista esclusiva a Rocca: “Io. lo zoppo diffamato come Mia Martini”. “Intransigente quanto lei non ho avuto chance come tecnico. Ma torno in FIGC con orgoglio. Pronto a incontrare chi mi insulta. Il dolore ha forgiato la mia vita”.

AIA. Così Nicchi si allunga il mandato. Arbitri: il presidente. al vertice da 11 anni, non vuole arrendersi. L’ imbarazzo della FIGC.

Incubo CoronaVirus: In Cina stop al Calcio. F1 a rischio.

Tennis. Djokovic senza limiti. Australian Open, Federer travolto, il serbo in Finale.

MotoGP. I ragazzi di Valentini. Ecco il team VR46, la palestra dei campioni.

Fonte Corriere dello Sport Edizione Campania 2020. Direttore Ivan Zazzaroni. CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net