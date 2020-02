Prima Pagina CdS ed. Campania: “Codice Gattuso”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Giovedì 6 Febbraio 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo in alto dedicato agli azzurri di casa nostra: “Codice Gattuso“.

Napoli, ecco i punti fermi di Rino Gattuso per centrare la zona Europa: Il modulo (4-3-3), il rilancio dei big, il blocco dei fedelissimi e gli allenamenti più intensi.

Intervista esclusiva a super Mario Balotelli. “B”alo Nudo”. “Ho 29 anni e due figli, ho sostituito l’ istinto col lavoro. Soddisfatto? No, ma sono ancora in tempo per rimediare”. “I buu sono sfotto e non razzismo? Non lo escludo, ma mi fanno male. L’ inciviltà non può essere tollerata”. Lukaku è fortissimo, chi mi ha impressionato è Lautaro Martinez. Higuain è super, ma io sono fan di Paulo Dybala, è pazzesco”. “Tonali mi ricorda Gerrard e Lampard. Lo vedrei bene dietro le punte. Ha margini di miglioramento… abissale”.

Lazio, solo pali. Il recupero all’ Olimpico di Roma contro il Verona finisce a reti inviolate (0-0): niente sorpasso sull’ Inter di Conte. Inzaghi resta terzo. Due legni di Luis Alberto negano la vittoria ai biancazzurri. Editoriale di A. D. P.: Ma il sogno continua.

Fonte Corriere dello Sport Edizione Campania 2020. Direttore Ivan Zazzaroni. CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

🖨

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net