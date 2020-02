Il Napoli segue Nacho del Real Madrid. Anche Roma e Lazio su di lui.

In Spagna, il portale Don Balon, mette le tre italiane in fila per il difensore dei Blancos.

Andrà via a parametro zero perché il Real non gli rinnoverà il contratto.

In Spagna c’è dunque una ghiotta occasione di calciomercato che porta il nome di Nacho Fernandez. Il difensore del Real Madrid va in scadenza a giugno, e i Blancos non hanno nessuna intenzione di rinnovargli il contratto. Trent’anni da poco compiuti, in questa stagione è stato utilizzato con il contagocce.

Appena 9 presenze fin qui per un totale di 641 minuti giocati. Dalla Spagna sono sicuri: sulle sue tracce ci sono anche Lazio, Napoli e Roma. Nacho, l’affare da tenere d’occhio. Il portale Don Balon scrive: Nacho non rinnova con il Real Madrid, in estate andrà via.

La società ha già comunicato al difensore la scelta, lo stesso ha fatto Zidane. Interessate a lui ci sarebbero Lazio, Napoli, Roma, ma anche club spagnoli come Valencia e Villarreal. Nacho, nazionale spagnolo e una vita al Real Madrid.

Dalle giovanili sino alla prima squadra in un’era in cui ha vinto tutto: 2 campionati spagnoli, 2 Supercoppe di Spagna, 2 Coppe di Spagna e poi 4 Champions League, 3 Supercoppe UEFA e 4 Coppe del Mondo per club. Un palmares da sogno per un giocatore che, a 30 anni, si guarda intorno in cerca di una nuova avventura. In Italia sarebbe sfida a tre: Tare, Giuntoli e Petrachi, i tre ds sono pronti a fiutare l’affare.

Al contrario, sembra la vicenda Mertens e Callejon che possono andar via a parametro zero dopo aver dato tanto al calcio Napoli.

Ogni mondo è paese, e così gli occhi di Giuntoli arrivano su un campione del Real Madrid e della Nazionale Spagnola.

Stando a quanto riportato da Don Balon, Lazio, Napoli e Roma avrebbero messo al centro delle proprie trattative Nacho Fernandez. Attenzione però alla concorrenza di Valencia e Villarreal.

